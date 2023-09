Futzal üzrə Azərbaycan millisi DÇ-2024-ün elit-raund mərhələsində ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Vitali Borisovun baş məşqçisi olduğu yığma səfərdə Rumıniya ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 3:1.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi noyabrın 20-də Bakıda Niderlandı sınağa çəkəcək.

