Futbol üzrə Türkiyə millisinin baş məşqçisi Stefan Kuntz vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Fanatik” nəşri məlumat yayıb.

Məlumata görə, Türkiyə Futbol Federasiyası artıq yeni baş məşqçi ilə də anlaşıb. Bu şəxsin italiyalı Vinçenso Montella olduğu bildirilir.

