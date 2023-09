Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin kütləvi şəkildə Ermənistana keçidi davam edir.

Sentyabrın 16-da “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsindən keçməklə Gorus istiqamətində gedənlər arasında Əsgərandakı erməni kilsəsinin ruhanisi Mesrob Mkrtçyan da görülüb.

O, ailəsi ilə birgə Qarabağı tərk etmək üçün növbəyə dayanıb.

Maraqlısı isə odur ki, keşiş Mkrtçyan əvvəllər separatçılarla birgə “biz Qarabağı heç vaxt tərk etməyəcəyik” deyərək sinəsinə döyürdü.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

