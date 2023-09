Sentyabrda bu üç bürcə pul sel kimi gələcək

Astroloqlar sentyabr ayında maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdıra biləcək üç bürcün adını çəkib, həmçinin şanslarını əldən verməmək üçün məsləhətlərini bölüşüblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Buğa üçün əla reallaşma imkanları açılır. Bürcün nümayəndələrinə maliyyə uğurları ayın sonuna qədər gələcək, ancaq uğurlarınıza arxalanmamalısınız - pul gəlirinizi qorumaq və artırmaq üçün gələcəkdə çox çalışmalı olacaqsınız. Bununla belə, bu, gələcək istifadə üçün "maliyyə yastığı" yaratmağa meylli olan Buğa üçün çox uyğundur.

Ulduzlar Tərəzi bürcünün ayın ortasında qazanc əldə edəcəyini proqnozlaşdırır. Lakin maliyyə axınının davam etməsi üçün fəaliyyət dairəsini dəyişmək lazım gələcək. Nağd pul qəbzləri bürcün nümayəndələrinə çoxdankı arzularını həyata keçirməyə imkan verəcək. Sentyabr ayı da investisiya üçün əlverişli olacaq.

Bəxt də ayın ortasında Əqrəblərə gülümsəyəcək. Bürcün nümayəndələri öz maliyyə aktivlərini, o cümlədən investisiyalar vasitəsilə artırmaq imkanlarını nəzərdən keçirməlidirlər. Faydalı məsləhətlər almaq mümkündür, ancaq onu verən şəxsin səriştəsinə və dürüstlüyünə tam əmin olduğunuz halda ona əməl etməlisiniz.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.