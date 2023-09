Türkiyə Superliqasının 5-ci turunda "Fənərbaxça" "Antalyaspor"u məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3-2 hesabı ilə qələbə qazanan "Fənərbaxça" turnir cədvəlindəki liderliyini qoruyub. "Fənərbaxça" 4 oyundan 12 xal toplayıb.

