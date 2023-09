Rusiyada azərbaycanlı ailənin faciəsi: Ana və övladları öldü - VİDEO

Rusiyanın Noyabrsk şəhərində gecə saatlarında ikimərtəbəli taxta evdə yanğın çıxıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində ana və iki azyaşlı övladı yanaraq həlak olub.

Yanğın nəticəsində evin 1-ci və 2-ci mərtəbələrinin konstruksiyaları, dam örtüyü və evin içərisindəki əşyalar yanıb. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir. Araşdırma aparılır.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, ölən şəxslər əslən azərbaycanlıdır. Belə ki, vəfat edən ana və övladları əslən Astara rayonundandırlar. Onlar uzun müddətdir ki, Rusiyanın Noyabrsk şəhərində yaşayırmışlar.

Gülər Seymurqızı

