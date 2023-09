Qarabağdakı separatçı rejimə "dövlət naziri"i təyin edilib.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, separatçıların "rəhbəri" Samvel Şahramanyan "Azad Vətən" fraksiyasının rəhbəri Artur Arutyunyanı "dövlət naziri" vəzifəsinə gətirib.

Məlumata görə, yeni "dövlət naziri" iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində tam iştirak edəcək, yəni ona yalnız maliyyə-iqtisadi bloka nəzarət həvalə olunacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.