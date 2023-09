İlham Əliyev Fərman imzaladı

Prezident İlham Əliyev 4 avqust 2003-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi vəzifəsi dövlət orqanlarındakı inzibati vəzifələrin siyahısına aid edilib.

İ.Əliyevin imzaladığı digər fərmana görə isə Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi dövlət qulluqçuları ilə eyni səviyyədə sosial müdafiəyə malik olacaq, aylıq vəzifə maaşı alacaq.

