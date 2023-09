Polşanın Baş müftisi Azərbaycana gəlib

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycanda səfərdə olan Polşanın Baş müftisi Tomaş Mişkieviç ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, A.Paşazadə Polşa dövləti ilə Azərbaycan arasında mədəni-mənəvi əlaqələrdən bəhs edərək polyakəsilli Roma Papası II İohan Pavel barəsində xatirələrini bölüşüb.

QMİ sədri Ulu Öndər Heydər Əliyevin dəvəti ilə Vatikan rəhbərinin ilk dəfə Azərbaycana səfərini böyük önəm daşıyan hadisə kimi dəyərləndirib. O, Azərbaycanın dini konfessiya rəhbərlərinin nümayəndə heyəti ilə Vatikana səfəri barədə, Papa II İohan Pavellə görüşü barədə xoş təəssüratlarını qonaqla bölüşüb. Bu əsnada, Şeyxülislam Vatikanla hazırda istər dövlətlərarası, istərsə dini mərkəzlər səviyyəsində münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafını xüsusi vurğulayıb.

Azərbaycanda dini-mənəvi həyat barədə qonağı məlumatlandıran QMİ sədri ölkəmizdə din-dövlət münasibətlərinin yüksək səviyyədə qurulduğunu, dini konfessiyalar arasında mənəvi harmoniya mühitinin hökm sürdüyünü, multikulturalizmin dövlət siyasəti qismində həyata keçirildiyi, dini icmaların dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduğunu qeyd edib, ölkəmizin dinlərarası əməkdaşlığa dair beynəlxalq təşəbbüsləri və evsahibliyi etdiyi dinlər və sivilizasiyalararası dialoqa dair qlobal tədbirlər barədə danışıb. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda 44 günlük Vətən müharibəsində Zəfər qazanmasından sonra erməni işğalından azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan quruculuq işlərindən bəhs edən A.Paşazadə dini-mənəvi irsin bərpa edilməsi sahəsində, dağıdılmış məscid və məbədlərin yenidən inşası ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi misilsiz işlər haqqında danışıb.

O, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin dünyanın dini mərkəzləri ilə çoxşaxəli beynəlxalq əlaqələrindən bəhs edib, aparıcı dini platformalarda və mühüm qlobal forumlarda fəal iştirakı barədə qonağı məlumatlandırıb. Bildirib ki, müxtəlif Avropa ölkələrində ardıcıl beynəlxalq konfranslar təşkil edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Polşa ilə dini-mənəvi əlaqələrin inkişafında maraqlıdır və bu baxımdan Polşanın Baş müftisinin səfərini əlamətdar hesab edib.

T.Mişkieviç Polşadakı 100 minlik müsəlman icmasının fəaliyyəti, XIV əsrdən Polşada məskunlaşan türk kökənli etnik azlıqlar olan tatarların öz çoxəsrlik tarixi və dini-mədəni irsini qoruması yönündə səylərindən ətraflı bəhs edib. Azərbaycanla əlaqələrinə, o cümlədən dini-mənəvi sahədə münasibətlərin dərinləşməsinə yüksək dəyər verən polşalı din xadimi Allahşükür Paşazadəni Polşaya səfər etməyə dəvət edib.

Görüşdə Azərbaycanın Polşadakı səfiri Nərgiz Qurbanova iştirak edib.

