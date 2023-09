Nəşi tapılan daha 10 itkin şəhidin adı açıqlandı

Təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində itkinlərdən 25 nəfərin şəxsiyyəti eyniləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “İtkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirmək üçün milli və qlobal səylərin artırılması” üzrə beynəlxalq konfransda Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Kommisiyasının İşçi Qrupunun rəhbəri İsmayıl Axundov deyib.

O bildirib ki, yeni 10 nəfərin də şəxsiyyət müəyyənləşdirilib və onlar aşağıdakılardır:

Tahirov Seyfulla Veytulla oğlu

Atamoğlanov Əbülfət Sabir

Hacıyev Təhsil Fikran

Əsədov Vüqar Babil

Xələfov Cahangir Məmi oğlu

Məmmədov Elmar İnqilab oğlu

Qasımov Veysəl Qasım oğlu

Əhmədov Riad Fikrət oğlu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.