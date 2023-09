“Qalatasaray”a sponsor olan şirkətin sədri Uğur Vergili Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yanında əli cibində gəzən “Fənərbaxça” prezidenti Ali Koça mesaj verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sponsorluq müqaviləsinin imzalanma mərasimində o bildirib: “Digər komandaların əlləri cibindədir, amma harada duracaqlarını bilmirlər. Bizim prezidentin də əlləri əlindədir. Amma xərclərlə bağlı əli cibindədir”.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça” prezidenti Ali Koçun Rəcəb Tayyib

