Əməkdar artist Rəhman Rəhmanın müğənni oğlu Emil Rəhmanov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Turan Etibaroğlu feysbukda bildirib.

E. Rəhmanov bu gün səhər saatlarında vəfat edib.

Xatırladaq ki, R. Rəhmanın daha bir oğlu 2004-cü ildə 27 yaşında faciəvi şəkildə vəfat edib.

