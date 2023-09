2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsindən indiyə qədər ümumilikdə mina qurbanlarının sayı 314 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in Xocavənddə mina terroru nəticəsində mülki şəxslərin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının həlak olması barədə mətbuat məlumatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, onlardan 61 nəfər həlak olub.

