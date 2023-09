Xəbər verdiyimiz kimi, Xocavənd rayonunun Tağaverd kəndi ərazisində erməni diversiya qrupunun törətdiyi terror aktı nəticəsində 6 nəfər (AAYDA-nın 2, DİN-in 4 əməkdaşı) həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xocavənddə törədilən terror aktı zamanı həlak olan polislərimizdən biri - Zamanov Xəzər Azər oğlu əslən Sədərək rayonundandır.

Bu barədə məlumatı jurnalist Sara Əzimova yayıb.

