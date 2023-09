Ölkədə gündəlik xam neft hasilatının həcmi açıqlandı

Avqust ayında ölkədə gündəlik xam neft hasilatı 498 min barel olub.

Energetika Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2023-cü ilin avqust ayında gündəlik neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 620 min barel olub.

Bildirilib ki, bunun 498 min barelini xam neft, 122 min barelini kondensat təşkil edib.

Qeyd edək ki, “OPEC plus” əməkdaşlığı çərçivəsində 2023-cü ilin sonuna kimi Azərbaycanın ixtisarlarla bağlı öhdəliyi gündəlik 33 min barel, gündəlik xam neft hasilatı üzrə kvotası isə 684 min bareldir.

