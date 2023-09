"Azərbaycanın guya Rusiya sülhməramlılarına Qarabağda bugünkü antiterror əməliyyatı ilə bağlı öncədən xəbər verməsi barədə KİV-də məlumatlar var. Bu, düz deyil. Əməliyyatlar barədə məlumat bir neçə dəqiqə qalmış Rusiya kontingentinə çatdırılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu sözləri Rusiya XİN rəsmisi Mariya Zaxarova öz “Telegram” kanalında yazıb.

