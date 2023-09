"Bakı danışıqlara dəvət etdi, amma separatçılar qəbul etmədi. Humanitar yadım təklif etdi, onu da istəmədilər".

Metbuat.az bildirir ki, bunu erməni bloger İşxan Verdyan Teleqram kanalında yazıb:

"Daşnaklar ancaq bombanın dilini başa düşürlər. Bombaları qəbul edəcəklər".

