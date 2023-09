Qarabağ türk yurdudur.

Metbuat.az-ın "Apa"ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalı partiyasının iclasında çıxışı zamanı bildirib.

O, Ermənistanı təxribatlardan əl çəkməyə çağıraraq, ABŞ-Ermənistan hərbi təlimləri və separatçıların keçirdiyi qondarma seçkilərin bölgənin sabitliyi üçün zərbə olduğunu vurğulayıb.

