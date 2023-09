Azərbaycanda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin 4 əməkdaşı terrora məruz qalıb. Bu da Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi sabitlik, Konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məsələsini tam zəruri edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu DİN, DSX, DTX və Baş Prokurorluğun birgə brifinqində DİN mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev deyib.

"Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində DİN-in şəxsi heyəti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir və onlara ölkə daxilində hüquqa zidd hallarla bağlı qəti tədbirlər görülməsi üçün göstərişlər verilib”, - o əlavə edib.

