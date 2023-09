İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tacani Nyu-Yorkda Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya XİN rəhbəri Tacani X hesabında bildirib.

"Davam edən gərginlik fonunda Nyu-Yorkda Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşmək istədim. Qarabağda diplomatik həll yolu tapmaq üçün dialoq və təmkinin zəruriliyini vurğuladım. Azərbaycan bizim vacib tərəfdaşımızdır. Biz insan alverinə qarşı da birgə işləyirik" nazir bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.