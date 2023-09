Fransa prezidenti Makron açıqlama ilə çıxış edib.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Makronun açıqlaması Teleqramın erməni seqmentində bu cür təqdim olunub:

"Hücum dərhal dayandırılmalıdır, sakinlərin (Dağlıq Qarabağ - red.) hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı dialoqu bərpa etmək lazımdır. Baş nazir Paşinyanla əlaqə saxlayıram", - Fransa lideri mesajında qeyd edib.

