Müdafiə Nazirliyinin (MN) rəhbərliyi tərəfindən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması ilə bağlı qoşunlara tapşırıqlar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Anar Eyvazov brifinqdə deyib.

O bildirib ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən qoşunlara müvafiq tapşırıq verilib: "Hazırda Silahlı Qüvvəllər tərəfindən verilmiş tapşırıqlar icra olunur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.