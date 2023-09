Azərbaycan Ordusu Ağdərə rayonunun Çərəkdar kəndinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 13 oktyabr 1992-ci il tarixli, 327 saylı Qərarı ilə ləğv edilmiş Ağdərə rayonunun Çərəktar kəndi Ağdərə rayonunun inzibati tərkibinə verilib.

Kənd 1993-cü ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.