ABŞ Prezidenti Co Bayden Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 78-ci Baş Assambleyasının iclasları çərçivəsində Nyu-Yorkda Braziliya Prezidenti Luiz İnasio Lula da Silva ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Co Bayden kameralar qarşısında Braziliya Prezidenti Lula da Silvanın əlini sıxmayıb. Baydenin ona məhəl qoymaması və əlini sıxmamasına Silva kameralar qarşısında əl jesti ilə reaksiya göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.