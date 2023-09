"Qarabağın kimin olması məsələsi artıq həll olunub. Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi bağlamağa yaxındırlar".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib. O, həmçinin qeyd edib:



"Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda həlak olması ilə bağlı araşdırma aparılır. Hələlik nəqliyyat dəhlizlərinin açılması ilə bağlı heç bir dəqiqlik yoxdur".

