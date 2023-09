Bu 4 bürcü maddi cəhətdən çətin günlər gözləyir

Astroloqlar bu günlərdə pulla bağlı daha diqqətli olmaları lazım olan bürcləri açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən siyahıya hansı bürclərin düşdüyünü təqdim edir.

Qoç



Ağlabatan qənaət haqqında xatırlamalısınız, buna görə də payızın əvvəlində pulu atmağa və ya ağılsız davranmağa meylli olacaqsınız. Xərclərinizin ən böyük maddəsi zövq üçündür. Ayın qalan günlərində macəra susuzluğu ciblərinizi tez boşalda bilər.

Şir

Xərclər siyahısını nəzərdən keçirməlisiniz. Əmanətlər təlimə yatırıla və ya tamamilə yeni bir layihəyə investisiya edilə bilər. Ayın sonlarına doğru işdə vəziyyətiniz dəyişə bilər, maddi cəhətdən buna hazırlaşmağa çalışın.

Tərəzi

Siz çoxdan karyeranızda nəyisə dəyişmək istəyirdiniz və məhz sentyabrda vəziyyət sizə təzyiq göstərməyə başlayacaq. Payızın başlanğıcı sizin üçün sınaq dövrü olacaq və çətin seçim qarşısında qalacaqsınız - işsiz qalma riski və ya tamamilə yeni fəaliyyət növü. Unutmayın ki, qərar vermək sizin ixtiyarınızdadır.

Dolça

Sentyabrda borclardan qaçmağa çalışın - özünüz üçün borc almayın və heç kimə borc verməyin. Pulla bu cür riskli əməliyyatlar üçün payızın əvvəli sizin üçün ən yaxşı dövr deyil. Büdcənizi nəzərdən keçirin, xərclərinizi və gəlirlərinizi planlaşdırmağa başlayın. İmpuls alver vəsvəsələrinizi cilovlayın.

