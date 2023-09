Bakıda 9-cu sinif şagirdi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəsimi rayonu A.Abdullayev adına 211 nömrəli orta məktəbdə oxuyan Aylin Niyazova xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Məktəbdən də bildirilib ki, o, uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş.

