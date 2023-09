Bu gün axşam saatlarından sentyabrın 23-ü günün birinci yarısınadək Binə qəsəbəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, bu, su kəmərində təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədardır.

