Bu gün ÇL-də 5-ci tura start veriləcək - Oyunlar

Bu gün Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin 5-ci turuna start veriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündən bütün yarışlarda ardıcıl 5 oyundur məğlub olan “Mançester Siti” “Feyenoord”la qarşılaşacaq.
PSJ Almaniyada “Bavariya”nın qonağı olacaq.
26 noyabr
UEFA Çempionlar Liqası
V tur
21:45. “Slovan Bratislava” - “Milan”
21:45. “Sparta Praqa” - “Atletiko Madrid”
00:00. “Bavariya” - PSJ
00:00. “Barselona” - “Brest”
00:00. “Bayer Leverkuzen” - “Zalsburq”
00:00. “İnter” - “Leypziq”
00:00. “Mançester Siti” - “Feyenoord”
00:00. “Şturm Qraz” - “Jirona”
00:00. “Sportinq” - “Arsenal”
00:00. “Yanq Boyz” - “Atalanta”
00:00. “Srvena Zvezda” - “Ştutqart”