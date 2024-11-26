Bu gün ÇL-də 5-ci tura start veriləcək - Oyunlar

Bu gün ÇL-də 5-ci tura start veriləcək -
10:09 26 Noyabr 2024
208 İdman
Metbuat.az
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Bu gün Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin 5-ci turuna start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündən bütün yarışlarda ardıcıl 5 oyundur məğlub olan “Mançester Siti” “Feyenoord”la qarşılaşacaq.

PSJ Almaniyada “Bavariya”nın qonağı olacaq.

26 noyabr

UEFA Çempionlar Liqası

V tur

21:45. “Slovan Bratislava” - “Milan”

21:45. “Sparta Praqa” - “Atletiko Madrid”

00:00. “Bavariya” - PSJ

00:00. “Barselona” - “Brest”

00:00. “Bayer Leverkuzen” - “Zalsburq”

00:00. “İnter” - “Leypziq”

00:00. “Mançester Siti” - “Feyenoord”

00:00. “Şturm Qraz” - “Jirona”

00:00. “Sportinq” - “Arsenal”

00:00. “Yanq Boyz” - “Atalanta”

00:00. “Srvena Zvezda” - “Ştutqart”

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metbuat.az

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