Bu gün ÇL-də 5-ci tura start veriləcək - Oyunlar

Bu gün Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin 5-ci turuna start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündən bütün yarışlarda ardıcıl 5 oyundur məğlub olan “Mançester Siti” “Feyenoord”la qarşılaşacaq.

PSJ Almaniyada “Bavariya”nın qonağı olacaq.

26 noyabr

UEFA Çempionlar Liqası

V tur

21:45. “Slovan Bratislava” - “Milan”

21:45. “Sparta Praqa” - “Atletiko Madrid”

00:00. “Bavariya” - PSJ

00:00. “Barselona” - “Brest”

00:00. “Bayer Leverkuzen” - “Zalsburq”

00:00. “İnter” - “Leypziq”

00:00. “Mançester Siti” - “Feyenoord”

00:00. “Şturm Qraz” - “Jirona”

00:00. “Sportinq” - “Arsenal”

00:00. “Yanq Boyz” - “Atalanta”

00:00. “Srvena Zvezda” - “Ştutqart”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.