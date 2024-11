Ançelotti "Arsenal"ın istədiyi Arda barədə danışdı

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti adı “Arsenal” klubu ilə hallanan Arda Güleri tərifləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ardanın komandanın gələcəyində mühüm rola malik olduğunu vurğulayıb. Ançelotti Ardanın “Leqanes”lə səfər oyunundakı oyununu yüksək qiymətləndirərək, futbolçunun gələcəkdə komandanın önəmli parçası olacağını bildirib. Onun sözlərinə görə, Arda hücum xəttində yaradıcı töhfələri ilə seçilən önəmli oyunçudur.

Qeyd edək ki, Arda Gülerin icarə əsasında “Real”dan getmək istədiyi irəli sürülür. “Arsenal” klubunun onu heyətə cəlb etməkdə maraqlı olduğu iddia edilib. İngilis mətbuatından “CaughtOffside”nin xəbərinə görə, İtaliyadan "Milan" və "Yuventus", İngiltərədən "Aston Villa" da Ardanı heyətinə qatmaq istəyir.

