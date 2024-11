Yevlaxda avtomobil qəzasında xəsarət alan qadın dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Tanrıqulular kəndində avtomobilin hasara çırpılması nəticəsində ağır xəsarət alan 2003-cü il təvəllüdlü S.Nəsibova xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, qəzada onun həyat yoldaşı və oğlu da xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

