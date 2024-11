Bakının bu ərazilərində restoran açanlar çox qazanır

Restoran biznesində ən çox gəlir gətirən rayonları siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda ilk üçliükdə Səbail, Nərimanov və Nəsimi rayonlarının adı qərarlaşıb.

Bu ilin 9 ayında Səbail rayonunda ictimai iaşə dövriyyəsinin dəyəri 375 milyon 872 min , Nərimanovda 149 milyon 295 min, Nəsimidə royununda isə 143 milyon 428 min manat təşkil edib.

Kafe və restoranların dövriyyələrinin ən yüksək artım faizi Nəsimi 62.1% və Suraxanı 22.3% artım qeydə alınıb.

Marketoloq Tural Səmədov biznesmenlərin sözügedən rayonlarda daha çox pul qazanmasının səbəblərini belə izah edir.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in videomaterialında:

