Məşhur müğənni Ferhat Köçer Bakıdakı konsertindən əvvəl açıqlama verib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, məşhur müğənni son iki gündə yaşanan hadisələrə görə çox kədərli olduğunu bildirib.

"Biz bir millət iki dövlətik. Qələbəyə görə qardaş ölkəni təbrik edirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin". Fərhad Göçər açıqlamasında konsert zamanı bir süprizinin olduğunu da bildirib.

