Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qarabağ bölgəsinin erməniəsilli əhalisi üçün 1 000 yerlik çadırlar qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolarda erməniəsilli sakinlərin çadırlardan istifadə etdiyi əks olunub.

Məlumata görə, çadırlar Kəlbəcər, Füzuli və Ağdam rayonlarında yerləşdirilib. Sakinlərə xidməti polis əməkdaşları göstərib.

