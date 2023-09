“44 günlük Vətən müharibəsi şəxsiyyət və zaman amili kontekstində” seminar keçirilib - FOTOLAR

Quba şəhərində “Soyqırımı Memorial Kompleksi”ndə “44 günlük Vətən müharibəsi şəxsiyyət və zaman amili kontekstində” mövzusunda növbəti onlayn elmi seminar təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kompleksin direktoru Dr. Rəxşəndə Bayramovanın moderatorluğu ilə keçirilmiş vebinarda AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elnur Kəlbizadə mövzu ilə bağlı çıxış edib.

O, 44 günlük vətən savaşında Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının sarsılmaz birliyini, Dəmir Yumruq əməliyyatı nəticəsində ölkənin ərazi bütövlüyünün, tarixi ədalətin, beynəlxalq hüququn bərpa olunduğunu seminar iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.

Vebinarda müxtəlif qoruqların ümumilikdə 40-dan çox elmi işçisi iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.