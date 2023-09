“10 illər sonra hüzura qovuşan Xocalı. 10 illər sonra sülhə qovuşan Xocalı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri “Baykar” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

