Xəbər verdiyimiz kimi, millət vəkili Qənirə Paşayeva ağır vəziyyətdə Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda reanimasiyada süni nəfəs aparatına bağlı şəkildə həyat mücadiləsi verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Musavat.com-un qeyd olunan xəstəxanada olan müxbiri millət vəkili, tanınmış həkim Rəşad Mahmudovdan açıqlama alıb.

Həmin açıqlamanı oxucularımızın diqqətinə təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.