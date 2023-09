Azərbaycan hərbçilərinin Ağdərədə olmasını əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, video ermənilərin “Mardakert” adlandırdığı keçmiş Ağdərə rayonunun girişində lentə alınıb.

Rayon girişində Azərbaycan bayrağının asılması da görüntülərdə öz əksini tapıb.

