Sumqayıt Dövlət Universitetinə (SDU) rektor müşaviri təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, “Mercedes-Benz Consulting” şirkətinin süni intellekt üzrə baş məsləhətçisi, Berlin Texniki Universitetinin süni zəka üzrə doktorantı, Dövlət Proqramı məzunu Günay Kazımzadə SDU-nun “SABAH Magistratura Proqramları” üzrə rektor müşaviri təyin olunub.

