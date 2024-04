Səudiyyə Ərəbistanı Həcc ziyarəti ilə bağlı dünya zəvvarlarına müraciət etdi

Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi zəvvarları saxta şirkətlərə inanmamağa çağırıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib.

Bir sıra ölkələrdə sosial media saytlarının xidmətlərini reklam edərək, 1445/2024-cü il üçün Həcc mərasimlərini yerinə yetirmək istəyənləri saxta Həcc kampaniyalarının qurbanı olmamaq barədə xəbərdarlıq edilir.

Qeyd olunur ki, Həcc ziyarəti yalnız Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının müvafiq orqanları tərəfindən verilmiş Həcc vizası ilə və onların Həcc işləri üzrə idarələri vasitəsilə ölkələrlə razılaşdırılmaqla və ya rəsmi Həcc ziyarəti olmayan ölkələr üçün “Nusuk Hajj” platforması vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

Vurğulanır ki, artıq İraq Respublikasında Həcc və Ümrə üzrə Ali Orqanı zəvvarları aldadan 25-dən çox saxta şirkətin rəhbərini həbs etdirib.

