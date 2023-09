Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi işdən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası səhiyyə nazirinin birinci müavini, nazir vəzifələrini icra edən Samiq Sadıxov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, xəstəxananın baş həkimi Elmar Zeynalov işdən azad olunub.

Samiq Sadıxovun digər əmri ilə bu vəzifə Malik Əsgərova həvalə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.