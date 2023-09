İngiltərə Premyer Liqası 6-cı turunun matçında “Nyukasl” səfərdə “Şeffild”i 0:8 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Nyukasl” cari mövsümün ən böyükhesablı qələbəsini qazanan, eyni zamanda 2022/23 mövsümünün rəqibinə səkkiz qol vuran ilk komandası olub. Bundan əlavə, səkkiz qolun hamısı fərqli oyunçular tərəfindən vurulub. Beləliklə, “Nyukasl” Premyer Liqa tarixində bir matçda səkkiz oyunçunun qol vurduğu ilk klub olub.

