​“Barselona” "Real"ın istədiyi ulduz futbolçunu pulsuz alır

“Barselona” “Bayer Leverkuzen”in futbolçusu Jonathan Tah ilə razılıq əldə etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabrizio Romano açıqlama verib. O bildirib ki, “Barselona”nın baş məşqçisinin meneceri eyni zamanda Jonathan Tahın da meneceredir. Bildirilir ki, futbolçunun müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Buna görə də, “Barselona” futbolçunu mövsümün fasiləsində deyil sonunda azad agent kimi heyətinə qatmaq istəyir.

Bildirilir ki, futbolçu ilə “Bavariya”, "Real Madrid" və İtaliya klubları da maraqlanır. Lakin “Barselona” futbolçunu transfer etmək üçün daha irəlidədir.

