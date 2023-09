Müdafiəçi təkbaşına qeyri-adi qola imza atdı - VİDEO

Xorvatiya Liqasında keçirilən "Slaven" - "Riyeka" matçında qeyri-adi qol vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın 39-cu dəqiqəsində qapıçı Nedilko Labroviçdən ötürmə alan “Riyeka”nın müdafiəçisi Niko Qalesiç topla bütün meydanı keçərək baxımlı qol vurub. Niko Qalesiç rəqiblərini bir-bir keçərək cərimə meydançasına daxil olub. Qapıçıyla üzbəüz qalan 22 yaşlı müdafiəçi sol ayağı ilə dəqiq zərbə endirib və topu qapıçının solundan qapıya göndərib. Futbolçunun vurduğu qolun görüntüləri bütün dünyada gündəm olub.

Qeyd edək ki, oyun 1-0 hesabı ilə "Riyeka"nın qələbəsi ilə başa çatıb.

