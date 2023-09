Qars-Naxçıvan dəmir yoluna dair niyyət protokolu imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevlə təkbətək görüşdən sonra Azərbaycan və Türkiyə arasında sənədlər imzalanıb.

Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzalayıb.



