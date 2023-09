Pul məsələsində şanslı bürclər: Bir gündə varlana bilirlər

Astroloqların son proqnozlarına görə, nə qədər də pulsuz olduqlarını desələr də, bəzi bürclər ömür boyu pulu, var-dövləti cəlb edirlər.

Metbuat.az pul məsələsində həmişə şanslı olan bürcləri təqdim edir:

Nə vaxt soruşsanız, yəqin ki, pulu olmayacaq bürclərdən biri də Oxatanlardır. İnanılmaz dərəcədə səxavətli olan Oxatanların bu xüsusiyyəti onlara problem yarada bilsə də, göylər həmişə onlara pul şansı verir. Qənaət etməyi bilməyən və çox vaxt israf edən Oxatanlar səxavətləri sayəsində istədikləri zaman kainatdan qazanc götürə bilirlər. Yupiter tərəfindən idarə olunan Oxatanların uğurlarla bağlı heç bir problemi olmasa da, onlar da tez-tez Yupiterin bolluq və məhsuldarlıq tərəflərindən faydalanırlar. Bu səbəbdən Oxatanlar nə qədər qəpiksiz olsalar da, tez xərcləməyə pul tapa bilirlər.

Pulsuzluqdan əziyyət çəkən ikinci bürd Şirdir. Günəşin idarə etdiyi Şirlər, həyatları boyu gümüş qabda onlara təqdim edilənfürsətlər əldə edəcək qədər şanslı olurlar. Ömür yolunun istənilən addımında borc içində olsalar belə, Şirlər heç vaxt qaranlığı görmür və həmişə çıxış yolu tapmağı bacarırlar. Bundan əlavə, pul cəlb etdikləri üçün Şirlərin birjada və ya qazanc oyunlarında şansları daha yüksəkdir.

Aidə / Metbuat.az

