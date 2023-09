Keçmiş Ağdərə rayonunun mərkəzində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb.

"Report"a istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb.

“Hazırda düşmən bayrağı endirildi, Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dalğalanmaqdadır”, - deyə hərbçilərdən biri qeyd edib.

Bayraq qaldırıldıqdan sonra hərbçilər “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarını səsləndiriblər.

