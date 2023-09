Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı millət vəkili Qənirə Paşayevanın səhhəti ilə bağlı məlumat əldə etmək üçün Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı səfir öz “X” hesabında paylaşıb.

Onun sözlərinə görə, xəstəxana rəhbərliyi və həkimlərdən millət vəkilinin hazırkı vəziyyəti ilə bağlı məlumat alıb.

O, həmçinin Q.Paşayevanın səhhətinin tezliklə yaxşılaşması üçün şəfa diləklərini bildirib.

