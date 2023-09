Azərbaycan polisi Xankəndi-Şuşa yolunda İrəvana gedən mülki ermənilərə peçenye paylayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər Telegram kanallarında yer alıb.





