Elm və Təhsil Nazirliyi 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan təhsil işçiləri ilə bağlı videoçarx hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoçarxda şəhid olan 20 təhsil işçiləri haqqında məlumat qeyd olunub.

